Отцы-одиночки в Крыму получат материнский капитал

Сейчас право на получение материнского капитала не может быть реализовано проживающими в Республике Крым и Севастополе отцами или усыновителями в том случае, если мать этих детей умерла до 18 марта 2014 года (то есть до даты воссоединения России и Крыма), поскольку эти женщины являлись гражданками Украины и не могли быть признаны гражданами России. Согласно действующему закону, претендовать на материнский капитал могут и отцы в случае кончины супруги и при наличии у нее российского гражданства.

Впервые тему выплаты материнского капитала отцам-одиночкам Крыма подняла уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова два месяца назад. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе омбудсмена, в целях разрешения сложившейся ситуации вопрос был проработан с профильными ведомствами. В аппарат омбудсмена уже поступило более 20 подобных обращений. В связи с этим 19 апреля вице-премьер Ольга Голодец дала распоряжение подготовить поправки в действующее законодательство.

Согласно поручению президента Владимира Путина от 2014 года, обеспечение права на маткапитал гражданам, проживающим на территории Крыма, при рождении у них начиная с 1 января 2007 года второго ребенка и последующих детей осуществляется с 1 января 2015 года в соответствии с общими положениями закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

— На практике возникли вопросы по реализации указанного закона, связанные с приобретением гражданами Украины, проживающими в Крыму, российского гражданства. Если мать с 2007 года родила второго ребенка и, не успев оформить гражданство РФ, умерла, то фактически по действующему законодательству отец не может воспользоваться правом на маткапитал. Равно как и дети, если их оба или единственный родитель умерли, признаны умершими или лишены родительских прав в отношении детей, и на момент этих юридически значимых событий не приобрели гражданство РФ, — сообщили в пресс-службе уполномоченного.

— Материнский капитал, в отличие от выплат, по которым предусмотрен переход на индексацию по фактической инфляции, не является ежемесячной выплатой, обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. — В проекте бюджета Пенсионного фонда России на выплату средств материнского капитала заложено в 2017 году 330,2 млрд рублей, а в 2018 году — 344,7 млрд рублей.

Сейчас маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования ребенка, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.