В Висконсине эвакуировали школу из-за ученика в костюме штурмовика

В США в штате Висконсин в средней школе провели эвакуацию в связи с тем, что один ученик пришел в костюме штурмовика из "Звездных войн". Об этом сообщает Associated Press.

Отец одного из учеников испугался, когда увидел "костюмированную фигуру", зашедшую в школу, и вызвал полицию. Сообщается, что школьник зашел 4 мая через черный ход. На нем были бронежилет, маска, он имел при себе сумку.

По словам капитана полиции Джоди Крокера, мужчина поступил правильно, учитывая подозрительную ситуацию.

Ранее сообщалось, что 4 мая в мире отмечают День "Звездных войн".