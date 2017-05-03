Учёные рассказали о связи возраста родителей и общительности ребёнка

Исследователи из США и Великобритании выяснили, как возраст отца влияет на развитие навыков общения у детей.

Как сообщается в работе, в ходе исследования учёные проанализировали данные о развитии более 15 тыс. пар близнецов из Британского проекта по изучению развития близнецов (TEDS).

Выяснилось, что если отцу на момент рождения детей было меньше 25 лет или больше 51 года, поначалу они обгоняли своих сверстников в получении навыков общения. Однако с подросткового возраста они постепенно начинали отставать в социализации.

Отмечается, что, хотя это и не было целью работы, исследователи заметили, как на ребёнка влияет возраст матери.

Учёные сообщают, что дети молодых матерей чаще оказывались гиперактивными, плохо себя вели и демонстрировали меньшую эмоциональность.

Ранее французские учёные заявили, что дети начинают проявлять признаки самосознания на пятом месяце жизни.