Медики: возраст отца влияет на интеграцию ребенка в общество

Возраст отца на момент рождения ребенка влияет на развитие навыков поведения в обществе у последнего. Об этом сообщается на страницах журнала Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP).

Ученые во главе с Магдаленой Джанецкой из Центра исследования и лечения аутизма при больнице Маунт-Синай (Нью-Йорк) исследовали поведение детей, начиная с самого раннего детства и заканчивая первыми годами взрослой жизни. Они работали с общебританской базой данных по 15 тысячам близнецов, и пытались понять, как возраст отца влияет на их навыки поведения в обществе, а также на смежные аспекты развития — контакты и конфликты со сверстниками, эмоциональность, активность. Ученые «отсекали» влияние других факторов (генетических и связанных с окружающей средой).

Оказалось, что дети очень молодых и очень старых отцов (младше 25 и старше 51 года, соответственно) на стадии раннего развития легче обучались навыкам общения и поведения в обществе. Однако к началу подросткового периода они уже отставали от сверстников. Эти эффекты не зависели от возраста матери. Кроме того, по мнению ученых, развитие навыков общения определяется генами больше, чем факторами среды. Чем больше возраст отца, тем большую силу приобретают гены.

После дополнительной проверки в новых исследованиях эти выводы позволят лучше понять, как возраст отца влияет на риск развития аутизма и шизофрении.