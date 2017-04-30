Медики: подростки-хулиганы мечтают о пластических операциях

Исследователи из Уорикского университета (Великобритания) выяснили, что подростки, которые принимают участие в издевательствах – хулиганы и их жертвы – чаще других детей сообщают, что хотели бы сделать пластическую операцию. Результаты своей работы ученые представили в журнале Plastic and Reconstructive Surgery.

Ученые провели исследование, в котором спросили более 2700 британских подростков (мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет) принимают ли они, или их друзья, участие в хулиганстве и обижают ли их самих. После первого этапа некоторые подростки были исключены, и в исследовании осталось 752 участника. Опросы показали, что 139 подростков были жертвами издевательств, 146 – хулиганами, 294 – и хулиганами, и жертвами, а 173 человека из 752 вообще не были вовлечены в это.

Всем участникам был задан вопрос, хотели бы они когда-нибудь прибегнуть к пластическим операциям для того, чтобы сделать себя более привлекательными или изменить что-то во внешности. Результаты исследования показали, что подростки-хулиганы и их жертвы были более заинтересованы в косметической хирургии, чем те, кто никак не участвовал в издевательствах. В больше степени лечь под нож хирурга желали жертвы хулиганов.

По словам ученых, в отличие от жертв издевательств, которые с помощью пластики хотели больше понравиться обществу, хулиганы были заинтересованы в косметической хирургии, чтобы повысить свой социальный статус – лучше выглядеть и иметь больше власти за счет этого.