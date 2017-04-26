Ученые: ощущения матерей влияют на спокойствие детей

Психологи сообщили, что им удалось обнаружить взаимосвязь между душевным состоянием матерей и их детей: оказалось, что дети способны ощущать те переживания, которые испытывает их мать.

При этом, переживания матери могут очень серьезно сказаться на спокойствии малыша, поскольку тот под действием переживаний может стать более суетливым и нервным. Скрыть реальные эмоции от ребенка для матери также может быть проблемой. Ощущения матерей в итоге влияют на суетливость, а также спокойствие детей. Кроме того, на состояние малыша также влияют и такие проблемы, как послеродовая депрессия, отсутствие поддержки партнеров, стрессы в ходе беременности женщины. Все это вызывает у женщины стресс, который передается ребенку и тот начинает страдать.

В исследовании ученые приняли участие несколько тысяч женщин. Они наблюдались у специалистов в ходе беременности, а также в течение месяца после родов. Оказалось, что связь между эмоциональным фоном матери и малыша намного сильнее, чем считалось. Ученые оценивали не только уровень стресса, но и, в целом, психическое здоровье матерей и влияние на него некоторых факторов.

Оказалось, что более 11% женщин жаловались на возникающие у младенцев приступы плача в первый месяц их жизни. Большинство этих мам сами имели серьезные проблемы с психическим спокойствием и стабильностью.

Вместе с тем работал и обратный принцип: было доказано, что женщины, чувствовавшие поддержку от семьи или партнеров, реже сообщали о приступах плача у детей, их малыши были намного спокойнее и сдержаннее.

Ранее сообщалось, что родители врут о совместном сне с детьми.