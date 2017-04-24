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Кузнецова направила запрос главе Дагестана после взрыва гранаты в школе
Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила телеграмму главе Дагестана Рамазану Абдулатипову, чтобы выяснить причины взрыва гранаты в школе в Цумадинском районе. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.
"В целях оказания помощи и выяснения причин трагедии уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой направлена телеграмма главе Республики Дагестан. Детский омбудсмен находится на связи с правоохранительными органами, а также ГУ МЧС России и Министерством здравоохранения", - говорится в сообщении.
"Газета.Ru" собрала все подробности инцидента в дагестанской школе.
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