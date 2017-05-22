В Кремле рассказали о полученном от ребенка письме в защиту Сущенко

При этом Песков отметил, что письмо не меняет сути обвинения.

"Действительно, было передано письмо, написанное ребенком. Оно действительно было, но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко, и связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства", - заявил он.