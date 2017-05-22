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В Кремле рассказали о полученном от ребенка письме в защиту Сущенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремль было передано письмо от ребенка в защиту украинца Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже, сообщает РИА "Новости".
При этом Песков отметил, что письмо не меняет сути обвинения.
"Действительно, было передано письмо, написанное ребенком. Оно действительно было, но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко, и связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства", - заявил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках последнего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждался арест украинского гражданина Романа Сущенко на территории России.
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