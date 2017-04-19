Медведев возьмется за «Муравейник»

«Правительство, конечно, много ошибок допускает, но мы "Муравейник" не закрывали и ученого тоже не увольняли», — отметил Медведев. Вместе с тем он заявил, что «готов дать поручения» разобраться с этой ситуацией.

В начале апреля, как отмечается на сайте «Справедливой России», Грешневиков поднял тему закрытия «Муравейника» во время встречи со студентами и преподавателями Ярославского филиала Ленинградского госуниверситета им. Пушкина.

«Только министерство культуры министерство образования рекомендовали этот чудесный журнал для внеклассного чтения, как его не стало», — утверждал депутат. Тогда же он заявлял, что Медведев отверг его предложение сохранить издание.

Ежемесячный детский журнал о природе «Муравейник» был основан в 1997 году. На его страницах публиковались, в частности, работы фотографов-натуралистов и рассказы о животных.