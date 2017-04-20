Скандал с «Победой»: cотрудники собрали деньги для ребенка с ДЦП

Сотрудники авиакомпании «Победа» собрали деньги на годовой курс реабилитации для ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП), которому ранее отказали в регистрации на рейс лоукостера. Об этом сообщает «Лента.ру».

Представители «Победы» отметили, что сотрудники компании добровольно решили собрать средства для мальчика. Также ребенку и сопровождающему его лицу предоставят бесплатные перелеты к месту реабилитации сроком на год.

По данным «Ленты.ру», «Победа» провела служебное расследование инцидента. В итоге компания выявила недочеты в своей системе обслуживания маломобильных пассажиров. Перевозчик пообещал доработать эту систему. В результате проверки был уволен руководитель группы наземного обеспечения «Победы» во Внуково

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 апреля во Внуково при регистрации на рейс DP407 Москва-Екатеринбург. Сотрудник перевозчика отказал регистрировать пассажирку с ребенком, потому что «организация посадки маломобильного пассажира привела бы к задержке рейса».

В авиакомпании заявили, что мать с ребенком прибыли за две минуты до завершения регистрации. В итоге им предложили выбрать рейс другой авиакомпании с вылетом из Шереметьево и предоставлением трансфера из Внуково.

Позже представители «Победы» заявили, что «в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля».