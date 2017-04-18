Богатые выбирают школы по статусу, а бедные — по близости к дому

Проанализировав специфику работы 1271 учебного заведения в разных регионах России, специалисты Института образования НИУ ВШЭ выявили, по каким параметрам родители выбирают школу для своего ребенка. Оказалось, что кроме очевидного образовательного фактора небогатым родителям важна транспортная доступность, а обеспеченным — процент выпускников, поступивших в вузы.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали данные, предоставленные школами из 67 регионов. В исследовании участвовали образовательные учреждения разного уровня: школы, где обучаются дети из семей с наибольшими и наименьшими социальными, финансовыми и образовательными ресурсами.

Оказалось, что меньше всего транспортная доступность волнует родителей учеников из группы школ с самыми высокими показателями (там учатся дети из обеспеченных семей, которые показывают высокие образовательные результаты). Всего 18% родителей из этой группы обращают внимание на местонахождение учебного заведения и то, как до него добираться.

Больше всего (37%) транспортная доступность беспокоит семьи с невысоким социальным статусом, дети из которых показывают хорошие образовательные результаты. В основном эта группа детей обучается в школах своего микрорайона. Такие общеобразовательные бесплатные школы являются преимущественно городскими, и родителям важно, чтобы ребенок добрался до класса быстро и безопасно.

В школах же, обучающих детей из социально благополучных групп (особенно в наиболее успешных), значительная часть школьников приезжает из других районов. Но для этого у обеспеченных родителей есть возможности — например, неработающая мама, водитель или няня.

— В Москве, Санкт-Петербурге и областных центрах внимание образовательной стратегии начинает уделяться почти с пеленок. Чем богаче и образованнее родители, тем больше внимания они уделяют обучению ребенка. Всё начинается с дошкольного образования, подготовки к школе примерно с четырех лет. Сама учеба в школе — это уже второй этап стратегии, — рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС кандидат экономических наук Дмитрий Логинов . — Как правило, на этой ступени ребенок уже владеет определенными навыками и знаниями.

Среди других факторов, значимых для родителей, чьи дети учатся (или планируют учиться) в школах с высоким социальным статусом и отличными результатами, — высокие рейтинги среди обучающихся и их родителей (44%) и высокий процент выпускников, поступивших в вузы (53%).

По словам Дмитрия Логинова, при выборе школы часто учитывается успешный опыт других — друзей, знакомых или членов семьи.

Директор московского центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский советует не доверять отзывам в интернете, выбирая школу, а приходить к учебному заведению после занятий, знакомиться с родителями и учениками и задавать все интересующие вопросы.

Эксперты Института образования НИУ ВШЭ выявили, что показатель поступления в вузы наиболее значим для родителей, чьи дети учатся в самых благополучных школах. Специалисты утверждают, что это вполне ожидаемо, так как среди подобных учебных заведений больше всего лицеев и гимназий, традиционно ориентирующих учеников на поступление в престижные вузы.

Ефим Рачевский отметил, что в первую очередь «гонка за поступлением» актуальна для старшей школы. В это время для родителей и учеников важна результативность: баллы ЕГЭ, поступление в вуз, выбор профессии.

В средней школе родители делают упор на дополнительное образование — кружки, секции. А в младшей — на безопасность ребенка, комфорт и налаженный диалог с учителем.

В школах, обучающих детей из социально неблагополучных семей, доля поступивших в вузы всегда существенно меньше, несмотря на то что выпускники могут набирать высокие баллы ЕГЭ. По числу поступлений они уступают выпускникам со значительно более низкими результатами ЕГЭ, но принадлежащим к социально благополучным семьям.

Эксперты Института образования НИУ ВШЭ называют это эффектом прерванной образовательной мобильности, или «остановленного социального лифта», когда школы создают для своих выпускников благоприятные стартовые возможности в ситуации конкуренции на поступление в вуз, но выпускники эти возможности не используют.

Главный редактор журнала «Директор школы», председатель жюри всероссийского конкурса «Директор школы-2011» Константин Ушаков считает, что такая «остановка» может носить временный характер.

Если в возрасте 16–17 лет человек не хочет сразу поступать в вуз, он может сделать это позже. То есть «социальный лифт» продолжит движение наверх, но с паузой.