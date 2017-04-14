ГД рассмотрит поправки, запрещающие в РФ называть детей бранными словами

Госдума рассмотрит в пятницу во втором чтении законопроект, который запрещает при регистрации имени ребенка использовать цифры, числительные бранные слова, должности и титулы, а также определяет порядок присвоения и регистрации фамилии ребенка.

Сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в Госдуму в апреле прошлого года. Документ был рассмотрен и принят в первом чтении 7 марта. Ко второму чтению парламентарии уточнили ряд положений законопроекта.

В частности, Семейный кодекс РФ депутаты предлагают дополнить положением о том, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, например, БОЧ рВФ 260602, а также использование числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

В федеральном законе "Об актах гражданского состояния" депутаты установили запрет на запись в актах гражданского состояния таких имен. Норма о том, что имя ребенка записывается по соглашению родителей, сохраняется.

Парламентарии оставили за родителями право называть детей уже устоявшимися именами, которые изначально были аббревиатурами, например, Владлен, Мэлор и другие. Законодатели также предлагают использовать понятие "бранные слова" вместо нецензурной лексики.

Кроме того, ко второму чтению депутаты определили, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если у родителей разные фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена фамилия отца, матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения двух фамилий друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации.

При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Оговаривается, что двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

В настоящее время родителям предоставлена полная свобода выбора имени своему ребенку и органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности или непроизносимости. Они также ни коим образом не могут повлиять на выбор родителей. Отсутствует в законодательстве РФ и норма, обязывающая родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права.