Успехи школьников мало зависят от доходов семьи

Опросив 1271 директора образовательных учреждений из 67 регионов, специалисты Института образования НИУ ВШЭ выявили связь между социальным статусом ученика и результатами сдачи ЕГЭ. Оказалось, что городские выходцы из благополучных семей имеют более высокие результаты за счет занятий с репетиторами. При этом социально-финансовое неблагополучие не обязательно обрекает на двойки. Эксперты Института образования НИУ ВШЭ рассчитали Индекс социального благополучия (ИСБ) для каждого образовательного учреждения, участвующего в исследовании, и объединили школы с близкими значениями.

Для расчета ИСБ учитывались следующие показатели: сколько родителей имеют высшее образование и постоянную работу; количество детей, состоящих на внутришкольном учете или учете в комиссии по делам несовершеннолетних; для какой доли школьников русский язык не является родным.

Далее школы разделили на четыре группы, существенно различающиеся по характеристикам контингента учащихся. В первую вошли школы, имеющие ИСБ на уровне до 25%; во вторую— 26–50%; в третью группу — 51–75%, в четвертую — 76–100%.

Как показало исследование, в наименее благополучных школах с самым низким уровнем ИСБ (1-я группа) лишь каждый восьмой ученик живет в семье, где оба родителя получили высшее образование, и почти у каждого пятого родители безработные. В наиболее благополучной группе школ (4-я группа) 70% учащихся — это дети, родители которых имеют высшее образование, а случаи, когда в такие школы приходят дети из семей безработных, крайне редки.

Также предсказуемо, что в школах с низким ИСБ обучается больше детей с девиантным поведением, состоящих на внутришкольном учете и на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Главной целью исследования было выявление прямой зависимости между уровнем Индекса социального благополучия и средними баллами ЕГЭ. Масштабного провала в итоговых результатах выявить не удалось: в группе неблагополучных школ обнаружились учебные заведения с высокими результатами. Их средний результат ЕГЭ по математике на 1 балл ниже, чем в школах, обучающих детей из наиболее благополучных семей. Разница в средних баллах по русскому языку немного больше (7 баллов).

По словам директора Центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ Сергея Косарецкого, достижения группы школ, в которых обучается много детей из семей с низким социально-экономическим статусом, сравнимы с результатами наиболее социально благополучных и академически успешных школ.

— По сути, это школы-победители, доказавшие свою способность добиваться результатов сверх ожиданий. Они успешно обучают сложный контингент, компенсируя отсутствие образовательных ресурсов в семье и повышая жизненные шансы учеников. Они выводят выпускников на конкурентные позиции для поступления в вузы и успешной социализации. Таких школ, конечно, немного, но они есть во всех регионах. От группы с наименьшим уровнем социального благополучия такие школы составляют 10–12%, — рассказал «Извес­тиям» Сергей Косарецкий

Вопреки ожиданиям самые низкие средние результаты ЕГЭ как по математике, так и по русскому языку показали учащиеся некоторых школ, вошедших в самую благополучную группу. При этом обнаруживается, что такой важный ресурс школы, как социально благополучный контингент, не гарантирует высоких образовательных достижений, а его отсутствие не обрекает школу на отставание.

Директор московского центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский все же уверен, что более успешные родители сами были замотивированы на получение дополнительного образования и мотивируют на это своих детей. Они с детства читают им хорошие сказки, водят в музеи. Но это не значит, что ребенок, выросший в семье алкоголиков, обречен быть аутсайдером.

— Если не мотивирует семья, эту роль может выполнять школа, государство (например, в виде программы поддержки одаренных детей), важны и желание подростка вырваться из низкой социальной страты, талант, — пояснил «Известиям» Ефим Рачевский. Он добавил, что «люди из более успешной социальной среды являются носителями и более высокого культурного уровня, его они с пеленок прививают своим детям».

Также авторы исследования отметили, что среди школ с низким ИСБ и низкими результатами не менее 40% приходится на долю сельских. А школы из наиболее благополучной группы — преимущественно городские, причем свыше 25% из них находится в Москве.

Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко полагает, что географическая принадлежность ощутимо влияет на результаты сдачи ЕГЭ.

— После введения ОГЭ для девятиклассников 68,5% московских семей наняли репетиторов, — рассказала эксперт.

В регионах эта цифра ниже. У большинства московских семей социально-финансовый статус и возможности выше, чем у семей, живущих не в столице. Следовательно, возможности подготовиться и лучше сдать ОГЭ и ЕГЭ у городских учеников выше.