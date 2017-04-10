В Госдуму внесен законопроект о требовании паспорта для регистрации в соцсетях

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, предлагающий полностью запретить соцсети для подростков, не достигших 14-лет. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» предусматривает регистрацию пользователей в соцсетях только при предоставлении паспортных данных. «При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность <…> и позволяющий установить фамилию, имя, отчество и возраст указанного физического лица», - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению Милонова и других авторов законопроекта, запрет на соцсети для подростков поможет справиться с «тлетворным влиянием» «трудных» детей из неблагополучных семей на своих сверстников, а также уменьшить число подростковых суицидов.

Помимо этого, по мнению Милонова, некие «организации посягают на подрыв государственности, суверенитета» России через соцсети. Он также заявил, что соцсети позволяют вербовщикам террористов «заманивать молодых людей в свои ряды». В качестве примера он привел историю Варвары Карауловой , пытавшейся уехать к террористам. Кроме того, по его словам, организаторы несанкционированных митингов «находят через соцсети граждан, готовых за определенную сумму поучаствовать в незаконной акции».

Если закон будет принят, за регистрацию подростка, не достигшего 14 лет, владельцу соцсети будет грозить штраф до 300 тысяч рублей.