С лета запретят перевозить детей без автокресел или бустеров

Уже в этом году автомобилисты смогут перевозить детей лишь в автокреслах и бустерах — дешевые устройства вроде адаптеров для ремней будут запрещены. За их использование придется платить такой же штраф, как за перевозку ребенка вообще без специальных приспособлений. Сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Соответствующий правительственный документ будет принят до июня.

Как сообщила «Известиям» зампредседателя общественного совета при Минтрансе , президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре , постановление правительства, запрещающее перевозку детей без автокресел и бустеров, примут до начала лета.

— Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул, — сказала Наталья Агре. — Обычно именно в этот период происходит всплеск ДТП, в которых страдают дети.

В прошлом году на заседании президиума Госсовета по безопасности дорожного движения президент дал поручение записать в ПДД четкое определение детских удерживающих устройств. Таковыми должны считаться только автокресла и бустеры, которые станут обязательными для перевозки детей, чей рост не превышает 150 см (тех, кто выше, можно будет просто пристегивать ремнями безопасности). Однако принятие поправок затянулось, и сейчас вокруг адаптеров для ремней продолжаются споры, в том числе судебные.

На прошлой неделе Верховный суд отменил штраф, назначенный екатеринбуржцу Алексею Кайгородову за то, что тот возил детей, пристегивая их штатными ремнями безопасности с помощью специального детского удерживающего устройства ФЭСТ. По этому поводу СМИ писали, что «ВС разрешил» использование таких устройств. Строго говоря, решение судьи следует букве закона: в нынешней редакции правил дорожного движения говорится, что детей до 12 лет на заднем сиденье можно возить с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка ремнем безопасности. Проект постановления, вносящий изменения в эту формулировку, находится сейчас в правительстве.

Наталья Агре напомнила, что в конце прошлого года Росстандарт запретил реализацию устройства ФЭСТ из-за нарушений техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Однако его и сейчас легко купить. Устройство представляет собой треугольную накладку на ремень, которая отводит лямку от области шеи ребенка к грудной клетке. Эксперты говорят, что о безопасности при таком пристегивании говорить не приходится, но на стороне ФЭСТ низкая цена — 500–800 рублей.

По словам Натальи Агре, после запрета таких устройств правительству предстоит решать другую проблему — в России огромный рынок некачественных автокресел. Причем если их запретить, многие автомобилисты просто физически не смогут купить качественные кресла из-за высокой цены.

— Качественные кресла стоят очень дорого. А дешевые при ДТП разламываются. То есть человек покупает кресло, пристегивает ребенка, а при аварии оно еще наносит дополнительные травмы, — отметила зампредседателя общественного совета при Минтрансе.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец также считает, что устройства, которые не обеспечивают безопасность детей, должны быть запрещены, а качество детских кресел надо строго контролировать.

— По статистике, автомобиль является самым опасным средством передвижения, — сказала Ирина Волынец «Известиям». — Для перевозки ребенка должно использоваться специально оборудованное детское автокресло. Более того, я считаю, надо вводить лицензирование поставщиков. Было много случаев, особенно за последнее время, когда дети при авариях получали повреждения из-за некачественных детских кресел.

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов обратил внимание на другую проблему, связанную с новыми правилами: сотрудники ДПС могут штрафовать водителей, которые перевозят детей ростом 148 или 149 см с использованием штатного ремня безопасности. Такие тонкости, по его мнению, следует проработать и уточнить.

— В целом градация логичная: для самых маленьких пассажиров — автокресло, для тех, кто постарше, — бустер, для тех, кто еще старше. — штатный ремень безопасности, — сказал эксперт «Известиям». — Честно говоря, в адаптерах ничего плохого я не вижу, просто не надо применять их для трехлетних детей. А пока постановление не подписано, все сертифицированные детские удерживающие устройства могут использоваться.

Петр Шкуматов призвал родителей не экономить на безопасности детей.

— Если у человека нет 20 тыс. на дорогое кресло, можно купить бывшее в употреблении (если, конечно, оно не было в ДТП). Или лучше сэкономить на пиве и размере телевизора, чем на безопасности ребенка.

По данным ГИБДД, за 2016 год в России на пассажирских сиденьях погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошло из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.