Детский омбудсмен рассказала, как относится к истории Дианы Шурыгиной

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова , комментируя историю Дианы Шурыгиной , выразила свои сожаления, а также заявила об открытости для обращений со стороны родителей девушки.

Диана Шурыгина – 17-летняя жительница Ульяновска, которая стала известна после участия в программе "Первого канала" "Пусть говорят". Девушка заявила, что стала жертвой изнасилования совершеннолетним Сергеем Семеновым , который был приговорен судом к 8 годам лишения свободы (позднее срок был сокращен до 3 лет и 3 месяцев). Однако появление девушки в эфире телеканала вызвало в обществе бурную дискуссию о виновности или невиновности молодого человека. С начала года вышло уже пять эфиров "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. А первый выпуск, от 31 января, набрал рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube.

"Не следить за ней сложно… Но, конечно, знаете, мне очень хочется, чтобы из преступлений и из каких-то нарушений прав детей не делались шоу. Вот мы можем говорить (об этом) для того, чтобы добиться некого решения… Но когда это облекается некими бизнес-историями, некими манипуляциями на этой теме. Ну, просто жаль", — сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, как она относится к истории Дианы Шурыгиной.

"Мы открыты для всех", — добавила она, отвечая на вопрос, не пыталась ли Кузнецова связаться с семьей Шурыгиных.