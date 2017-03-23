Британский школьник указал NASA на ошибку в работе датчиков радиации на МКС

Британский школьник помог NASA выявить ошибочный алгоритм, искажающий данные об уровнях радиации на МКС, передает BBC.

17-летний учащийся школы в Шеффилде Майлс Соломон участвует в TimPix project – проекте, позволяющем школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленными в различных участках космической станции.

Когда ученики получили очередную порцию данных, Соломон обнаружил в документе показания с отсчетом энергии –1 там, где радиации не должно было быть.

В результате школьник со своим учителем отправил письмо с описаниями наблюдений в NASA. Там их поблагодарили за внимательность, при этом отметив, что ранее уже замечали подобные отсчеты, однако полагали, что подобное случается раз в год.

По словам Соломона, им было установлено, что на самом деле отрицательный отсчет происходил несколько раз в день. Проблема оказалась в ошибочных алгоритмах, обрабатывающих сырые данные с датчиков и допускающих отрицательные отсчеты.