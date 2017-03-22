Десятиклассники в Грозненском районе написали сочинения о Бузовой

В селе Правобережное Чеченской Республики ученикам десятого класса средней образовательной школы №2 задали написать сочинение на тему « Ольга Бузова как герой массовой культуры современной России», сообщает Life.ru.

Как рассказал преподаватель обществознания, сочинения ученики писали в рамках изучения раздела «Молодежная культура».

«Мы всегда пишем сочинения по массовой или по молодёжной культуре. Когда-то мы писали про рок-артистов, когда-то про популярных рэперов, а вот вчера про Ольгу Бузову. Благодаря СМИ и телевидению эти люди становятся героями. В этом и была суть моего задания», — рассказал педагог.

В своих сочинениях десятиклассники описали события из жизни Бузовой, которые привели ее к популярности, и сошлись во мнении, что телеведущая сильная, успешная и действительноя вляется современным героем.

«После того как российская ведущая Ольга Бузова развелась с супругом, резко возросла её популярность. Пользователи "Инстаграма" стали больше интересоваться личной жизнью телеведущей. Несмотря на массовую критику в свой адрес, Бузова не ломается», — написала Седа Музаева.