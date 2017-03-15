Ученые рассказали, какие игры помогут воспитать гения

Исследователи из Бостона выяснили, что на развитие умственных способностей человека могут влиять интеллектуальные игры в раннем возрасте.

Интеллектуальные игры в раннем детстве развивают человека

Как сообщают СМИ, ученые во время эксперимента просили родителей-добровольцев с трех лет давать детям только развивающие игры. В результате, это влияло на мозг ребенка и на его интеллектуальные способности. Со временем такие дети выполняли сложные задачи по математике все лучше и лучше.

По мнению исследователей, очень важно начинать заниматься с ребенком с самых ранних лет, когда его мозг еще воспринимает всю информацию и усваивает ее намного быстрее. Причем, делать это они советуют в игровой форме.

По данным экспертов, люди, выросшие на интеллектуальных играх, лучше устраиваются в жизни и имеют более высокооплачиваемую работу.