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СМИ раскритиковали российского футболиста за подарок дочери
Футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров арендовал льва на день рождения своей дочери Ульяны. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Аренда животного обошлась спортсмену примерно в 160 евро за час. Фотографии со львом в квартире Комбаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Защитники прав животных выступили с критикой в адрес футболиста. Эксперты полагают, что для таких целей зверям в пищу добавляют наркотические вещества.
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