СМИ раскритиковали российского футболиста за подарок дочери

Аренда животного обошлась спортсмену примерно в 160 евро за час. Фотографии со львом в квартире Комбаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Защитники прав животных выступили с критикой в адрес футболиста. Эксперты полагают, что для таких целей зверям в пищу добавляют наркотические вещества.