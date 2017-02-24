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СМИ раскритиковали футболиста сборной России за аренду льва на день рождение дочери

Дмитрий Комбаров
Дмитрий Комбаров
Фото:
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров на пятилетие своей дочери Ульяны взял в аренду льва.
Об этом информирует британское издание The Sun.
Услуги маленького львёнка предположительно обошлись футболисту примерно в 160 евро за час. Специалисты по защите животных раскритиковали игрока. Они полагают, что для таких целей зверей специально подготавливают с использованием наркотических средств.
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