СМИ раскритиковали футболиста сборной России за аренду льва на день рождение дочери

Об этом информирует британское издание The Sun.

Услуги маленького львёнка предположительно обошлись футболисту примерно в 160 евро за час. Специалисты по защите животных раскритиковали игрока. Они полагают, что для таких целей зверей специально подготавливают с использованием наркотических средств.