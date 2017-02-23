Госдуму просят ограничить продажи «вредных» игрушек и видеоигр

Оборот компьютерных игр и игрушек, которые могут быть вредны для детской психики, хотят ограничить. Руководитель рабочей группы при уполномоченном по правам ребёнка в России Ольга Леткова направила в Государственную думу обращение с просьбой разработать соответствующий закон. Она рассказала RT, что считает необходимым ограничить оборот компьютерных игр и детских игрушек, которые развивают в детях агрессию, культ смерти, а также антироссийские взгляды и раннее сексуальное взросление. Под обращением подписались более 80 организаций Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС).

Оборот компьютерных игр и детских игрушек, которые потенциально вредны для детской психики, могут ограничить на законодательном уровне. Председатель рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Ольга Леткова направила обращение (есть в распоряжении RT) в Государственную думу, где предложила нижней палате парламента разработать закон «О детской игровой продукции». Обращение, которые подписали более 80 родительских организаций, направлено на имя председателя комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой

В Ассоциацию родительских комитетов и сообществ (АРКС), которую возглавляет Леткова, поступает множество жалоб от родителей на продукцию, которая может негативно отразиться на психическом здоровье детей.

Например, изделия, имеющие некое оккультное содержание, — куклы-монстры, маски вампиров, ведьм, а также игры и игрушки с использованием демонических образов и мертвецов — гробы, кости, черепа, человеческие органы.

Это, по мнению авторов, навязывает детям культ смерти и формирует в их сознании позитивное отношение к плохим и даже опасным вещам, дезориентирует их в мире добра и зла.

Кроме того, в ассоциации обратили внимание на содержание игр, которое может привести к развращению детей.

«Множество игр и игрушек направлены на растление детей, их раннюю сексуализацию, — говорится в обращении. — К примеру, по требованию Родительского комитета Ставрополья прокуратурой Ростовской области была снята с продажи детская игра «Фанты», которая насаждала гомосексуализм и свободные половые отношения. Игра предназначалась для детей в возрасте от 12 лет».

Особую тревогу родителей вызывают компьютерные игры: их влиянию наиболее подвержена неустойчивая детская психика, а производство не контролируется государством, отмечается в письме главы рабочей группы при уполномоченном. Некоторые из них насаждают жестокость и агрессию, а также содержат элементы антироссийской пропаганды. В связи с этим родительские организации неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой ограничить оборот таких видеоигр.

«Однако этому (ограничению вредной продукции. — RT) препятствует отсутствие законодательной базы, которая бы установила не только технические, но и нравственные критерии для детской игровой продукции, позволила бы ограничить оборот вредных и даже опасных для детей игр и игрушек», — пояснила Леткова в документе.

В связи с этим, в письме предложено создать рабочую группу с участием представителей родительской общественности для разработки проекта федерального закона «О детской игровой продукции» и его последующего внесения в Государственную думу.

Под обращением подписались более 80 российских родительских организаций Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС), также возглавляемой Летковой. В их числе — Общественный центр правовых экспертиз и законопроектной деятельности, Общественный институт демографической безопасности, Духовно-просветительский центр им. Священномученика Владимира Амбарцумова и другие.

«Такие игрушки ребёнку ничего хорошего не прививают»

Председатель комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, на имя которой написано обращение, сообщила, что сможет прокомментировать инициативу после ознакомления с ней.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Оксана Пушкина заметила, что при сегодняшнем разнообразии игр и игрушек необходима экспертная оценка.

«Предупреждён — значит, вооружён. Думаю, что рекомендации Центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ могут быть учтены при наполнении предметно-развивающей среды детских образовательных учреждений. Кроме того, считаю, что педагогические вузы в других регионах России должны задуматься над созданием собственных центров психолого-педагогической экспертизы», — объяснила Пушкина.

Первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России Павел Сычёв заявил о готовности в ближайшее время проработать вопрос регламентации оборота детских игрушек и видеоигр.

«За последние два года у нас участились случаи образования «групп смерти», суицидов, когда это завуалировано на игрушках и различных играх, этот вопрос следует проработать, — поясняет Сычёв. — Когда я как молодой отец нахожусь с ребёнком в детском магазине и вижу, что в нём продаётся, некоторые виды игрушек у меня вызывают определённые вопросы. И такие игрушки ребёнку ничего хорошего не прививают».

Детский психолог Ирина Соковня отметила, что дети воспринимают игрушки очень буквально:

«Когда я нахожу в детском магазине игрушку-гробик, в котором лежит «мёртвая» кукла, мне, взрослому человеку, страшно это брать в руки. Что же можно говорить о детях? Дети начинают осознавать конечность жизни с 6 лет. Но когда ребёнку покупается такая игрушка, его обрекают на ежедневное общение с ней. Это взращивает в детях страх. Детская комната не должна превращаться в кладбище».

Специалист предложила закрепить за психологами профильных учреждений полномочия проводить экспертизу всей детской продукции, которая выходит на рынок.

Аргументы «против»

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина уверена, что нельзя ограничивать продажу игрушек.

«Научных данных, которые говорили бы о том, что на их основании нужно останавливать продажу таких игрушек на рынке, я не знаю, — говорит Цицулина. — Я и наша организация против введения обязательной экспертизы детских игрушек. Ничего, кроме усложнения входа на рынок талантливых производителей игрушек это не даст, а это также скажется на бюджете российских детей. Поскольку экспертиза, её длительность и привлечение к этому квалифицированных специалистов ляжет в себестоимость продукции».

Эксперт в игровой индустрии Виктор Зуев уверен, что компьютерные игры преподносят и рассказывают о насилии и других негативных моментах «не больше и не меньше, чем это делает кинематограф и телевидение». Зуев также не согласен с авторами инициативы: по его мнению, различные эпизоды в видеоиграх не несут в себе какую-либо антироссийскую пропаганду.

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«Например, серия игр Modern Warfare, которая выходила в 2000-х, рассказывала о противостоянии Америки и некой вымышленной России. В одной из сцен игры войска России захватывают Нью-Йорк. В ней русские обладают мега-оружием, экзоскелетами, мощными войсками и техникой — на это приятно смотреть. И посмотрите на российский кинематограф, где наши же режиссёры снимают фильмы о том, как в России всё плохо, а русские — пьяницы. Я не знаю, где в таких случаях на самом деле антироссийская пропаганда», — говорит он.

При этом в таких играх есть мультиплеер (возможность играть с реальными людьми онлайн), и игрок сам выбирает сторону конфликта, отметил Зуев.