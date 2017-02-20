"Известия": в школах предложили ввести курс профориентации

Как сообщила изданию возглавляющая молодежный парламент при Госдуме депутат Наталья Кувшинова , направившая письмо Васильевой, идея возникла после проведения всероссийского теста на профориентацию. "Системно вопрос профориентации на образовательных площадках никак сейчас не решается. Нужно вводить профуроки в программу... Мы тестировали школьников с 8 по 11 классы и пришли к неутешительным выводам: несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и экономистами, большинство ребят видят себя именно в этих сферах", - сказала она, отметив, что и родители с учителями плохо представляют реальное положение дел на рынке труда.

Авторы письма предложили несколько вариантов внедрения курса в школьную программу - от проведения отдельных занятий до преподавания программы на уроках "технологии" или классных часах. Предполагается, что курс профориентации будет вводиться с восьмого класса, так как в старшей школе повлиять на выбор будущей профессии довольно сложно.

"Акцент на становление личностных характеристик выпускника, его способности ориентироваться в мире профессий закреплены и в федеральных государственных образовательных стандартах... Министерство активно развивает и поддерживает деятельность, направленную на развитие системы профориентации молодежной среды", - прокомментировали инициативу "Известиям" в пресс-службе Минобрнауки, сообщив, что письмо Кувшиновой уже направлено в профильное подразделение ведомства.