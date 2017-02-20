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"Известия": в школах предложили ввести курс профориентации
Представители молодежного парламента при Госдуме обратились к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой с предложением ввести в школах курс профориентации, пишет газета "Известия".
Как сообщила изданию возглавляющая молодежный парламент при Госдуме депутат Наталья Кувшинова, направившая письмо Васильевой, идея возникла после проведения всероссийского теста на профориентацию. "Системно вопрос профориентации на образовательных площадках никак сейчас не решается. Нужно вводить профуроки в программу... Мы тестировали школьников с 8 по 11 классы и пришли к неутешительным выводам: несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и экономистами, большинство ребят видят себя именно в этих сферах", - сказала она, отметив, что и родители с учителями плохо представляют реальное положение дел на рынке труда.
Авторы письма предложили несколько вариантов внедрения курса в школьную программу - от проведения отдельных занятий до преподавания программы на уроках "технологии" или классных часах. Предполагается, что курс профориентации будет вводиться с восьмого класса, так как в старшей школе повлиять на выбор будущей профессии довольно сложно.
"Акцент на становление личностных характеристик выпускника, его способности ориентироваться в мире профессий закреплены и в федеральных государственных образовательных стандартах... Министерство активно развивает и поддерживает деятельность, направленную на развитие системы профориентации молодежной среды", - прокомментировали инициативу "Известиям" в пресс-службе Минобрнауки, сообщив, что письмо Кувшиновой уже направлено в профильное подразделение ведомства.
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