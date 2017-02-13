«Сын» Аршавина оказался дочерью

1 февраля сообщалось, что у футболиста родился сын. Но спустя несколько дней жена спортсмена опровергла слухи о рождении мальчика, которые ранее распространили коллеги Андрея. Казьмина написала, что роды прошли 11 февраля и она родила дочь.

Дочка стала четвертым ребенком Аршавина. От первого брака с Юлией Барановской у спортсмена трое детей. Для Казьминой новорожденная стала третьим ребенком. У нее есть двое детей, которых она воспитывает совместно с Андреем.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина тайно поженились 1 сентября 2016 года. Об этом стало известно только спустя несколько недель после свадьбы.