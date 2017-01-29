Российским школьникам придумали новый экзамен

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила об отказе от тестов и экзамене по устной речи, который уже с этого года будут сдавать ученики девятых классов в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на интервью телеканалу НТВ

«У нас осталась тестовая часть в 2017 году только в иностранном языке. Мы убрали тесты. В этом году в девятом классе мы вводим раздел «Устная речь».

По словам министра, пока это пилотный проект, поэтому такой экзамен будут сдавать в нескольких регионах.

«Далее мы будем это вводить везде, потому что мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», - отметила Васильева.