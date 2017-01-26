Россиянам могут запретить называть детей «неправильными именами»

Запретить родителям называть детей нелепыми именами намерены депутаты Госдумы . Думский комитет по госстроительству и законодательству сегодня, 26 января, намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении соответствующий законопроект. При этом в комитете не исключают, что ко второму чтению перечень ограничений может увеличиться.

Думский комитет по госстроительству и законодательству на своем заседании рассмотрит законопроект, устанавливающий требования для имен в Семейном и Гражданском кодексах РФ. Этот документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко . В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

Свое предложение Петренко объясняла тем, что сотрудники загсов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. В пояснительной записке к проекту говорилось о том, что «давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь».

В этой же пояснительной записке приводились необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Также в ней упоминалась история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.

Однако в комитете по госстроительству и законодательству не исключают, что ко второму чтению законопроект будет доработан так, чтобы детей нельзя было называть не только аббревиатурами и цифрами, нецензурными словами, но и нелепыми именами, названиями месяцев и т.д.

Осенью прошлого года правительство и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей поддержали концепцию документа. Комитет счел документ «целесообразным»: по мнению депутатов, принятие такого закона «действительно может способствовать защите конституционных прав несовершеннолетних граждан на «нормальное» имя».

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева КПРФ ) в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что ребенку небезразлично, как его назовут.

— У нас столько прекрасных имен. Называйте нормально, чтобы ребенок себя чувствовал всю жизнь нормально, — говорит депутат.

По словам Тамары Плетневой, в комитете пока не обсуждали, будут ли готовить ко второму чтению поправки в законопроект.