В уфимском детсаду воспитатели забыли в лифте 2-летнего мальчика

В Уфе в детском саду, расположенном на улице Амантая, воспитатели забыли в лифте ребенка. Об этом информирует телеканал "Вся Уфа".

По его данным, инцидент произошел после того, как восемь детей вместе с воспитателями зашли в кабинку после прогулки. На записи с камер видеонаблюдения видно, то все вышли из лифта, а 2-летнего малыша забыли. Ребенок, оказавшийся в заточении, попытался нажать на кнопку лифта, однако не дотянулся.

Телеканал уточняет, что ребенка удалось извлечь без происшествий. Мальчик был передан родителям.