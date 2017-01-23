В Китае заявили о начале бэби-бума

В Китае рождаемость выросла до наивысших с 2000 года показателей. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Reuters со ссылкой на правительственного чиновника.

В 2016-м в КНР появились на свет 17,6 миллиона детей, в том время как в 2011-2015 годах — на 1,4 миллиона человек ежегодно меньше.

Положительная динамика объясняется изменениями в законодательстве, введенными в 2015 году, согласно которым китайским семьям с 1 января 2016-го разрешили заводить больше одного ребенка.

«В то время как число женщин детородного возраста уменьшилось на пять миллионов, количество родов значительно увеличилось, тем самым демонстрируя, что изменение политики в области планирования семьи были чрезвычайно своевременным и эффективным», — отметил один из руководителей Национальной комиссии по делам здравоохранения и планирования семьи КНР Ян Вэньчжуан.

По его словам, до 2020 года прогнозируется ежегодное сокращение числа женщин детородного возраста примерно на пять миллионов человек, однако Китай надеется сохранить рождаемость на уровне 17-20 миллионов младенцев в год. Таким образом планируется к концу второго десятилетия 21-го века увеличить численность населения в стране до 1,42 миллиарда человек (для сравнения, к исходу декабря 2015-го этот показатель составлял 1,37 миллиарда).

Для достижения этой цели предусмотрено, в частности, увеличить штат медперсонала и количество больничных коек в родильных домах.

Год назад сообщалось, что власти Китая по меньшей мере до 2045 года сохранят ограничение на количество детей в семье. Заместитель директора Национальной комиссии по вопросам здравоохранения и планирования семьи КНР Ван Пэйань заявлял тогда, что демографическая политика может быть пересмотрена, «когда пройдет определенное время, и мы увидим демографические и социально-экономические изменения».

«Политика одного ребенка» начала реализовываться руководством КНР в 1970-х годах, ее задачей было ограничить рост населения. Однако в настоящее время китайские власти обеспокоены сокращением числа трудоспособных граждан и невозможностью содержать стареющее население.