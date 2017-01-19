Минздрав сэкономит на детях

Российский Минздрав разработал проект нового приказа о медосмотрах несовершеннолетних. Как сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Газету.ру» , из приказа исключили предварительные осмотры перед школой.

В пояснительной записке к документу уточняется, что российское законодательство гарантирует право каждого человека на образование независимо от обстоятельств. К обстоятельствам можно отнести и состояние здоровья. Сейчас при поступлении в образовательные учреждения детям необходимо пройти медосмотры для «определения соответствия учащегося требованиям к обучению».

В Минздраве, помимо прочего, планируют отказаться от обязательных осмотров детей в возрасте 1 год 9 месяцев и 2 года 6 месяцев. По мнению ведомства, нынешняя система медосмотров детей предполагает излишнюю нагрузку на специалистов.

Также в Минздраве откажутся от нормы распределения детей в разные группы здоровья на физкультуре. Теперь врачи будут давать только рекомендации для занятий спортом.

В аппарате вице-премьера Ольги Голодец «Газете.ру» пояснили, что целью этого приказа стало устранение дублирования при проведении медосмотров детей. «Ранее их [медосмотров] было три (профилактический, предварительный и периодический), а теперь остаются только профилактические - самые полные», - пояснил изданию представитель Голодец.

Летом прошлого года в Минздраве заявили о возможной отмене медицинских справок для поступления в вузы. В ведомстве пояснили, что отмена справок позволила бы сэкономить более 4 миллиардов рублей, которые можно направить на лекарства для людей, перенесших инфаркт миокарда.