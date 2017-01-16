Ученые выяснили, какое будущее ждет непослушных детей

Исследование ученых доказало, что детки с характером в будущем приятно удивят своих родителей. Ученые доказали, что скромным быть "вредно"

Как сообщают СМИ, речь идет о малышах, которые в детстве никого не слушают и делают все по своему, несмотря на запреты, убеждения и просьбы. По мнению исследователей, их ждет успешное будущее.

В эксперименте, доказывающем вышесказанное, принимала участие группа детей от 8 до 12 лет. Ученые акцентировали особое внимание на совестливости и послушании. Через 40 лет они оценили успехи участников эксперимента.

Оказалось, что в будущем люди, имеющие непростой характер с детства, добивались во взрослой жизни успехов в бизнесе. Чего нельзя сказать об их скромных сверстниках.