СМИ: Сбербанк приостановил программу образовательных кредитов

Единственный банк, выдававший образовательные кредиты – Сбербанк – объявил о приостановке таких услуг в связи с необходимостью привести в соответствие с новыми требованиями правительства документы. Уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов попросил правительство поспособствовать решению проблемы доступности образовательных кредитов с господдержкой для студентов, которые лишились возможности такого способа финансирования после того, как Сбербанк объявил о приостановке кредитования. Причиной стала оптимизация программы поддержки образовательного кредитования министерством образования и науки . В Сбербанке отметили, что «сроки возобновления приема заявок напрямую зависят от оперативности внесения министерством изменений в законодательные акты».

В Минобрнауки «Коммерсанту» заявили, что оптимизация программы не предполагает сокращения ее финансирования. Там пояснили, что Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов в связи с вступлением в силу постановления правительства «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам...». Новые правила требуют корректировки документов, регламентирующих реализацию программы, иначе произойдет повышение рисков для получателей кредита.

Программа поддержки образовательного кредитования позволяет выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс 10 лет с процентной ставкой 7,5%. При этом 3/4 ставки рефинансирования субсидируется государством.