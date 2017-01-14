Организаторы концерта для детей в Кремле опоздали на него

Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обратилось в управление делами президента РФ с письмом о проведении церемонии по вручению премий для детей в Кремлевском дворце, эта площадка была предоставлена, но сами организаторы опоздали на мероприятие, однако сам концерт состоялся, рассказала в пятницу РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова

Ранее СМИ сообщили о скандале во время награждения одаренных детей Art-Premium People Awards. Согласно публикациям, перед началом мероприятия выяснилось, что награждения детей не будет, а состоится только концерт.

"Площадка была арендована, было письмо от комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга", — сказала Крылова.

По ее словам, был запланирован торжественный концерт и вручение премий, но организаторы опоздали.

"Пока ждали организаторов, было принято решение начать концерт, который ожидали родители и дети. Концерт состоялся, премии были вручены", — добавила она.