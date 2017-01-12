Во Владимирской области ребенку сменили имя Расул на Путин

В Александровском районе Владимирской области родители двухлетнего мальчика Расула сменили имя сына на Путин, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

По словам заведующей александровским ЗАГСом Екатерины Белоус, семья Джураевых решила, что имя у сына должно быть Путин.

«Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем – его зовут Путин Джураев», — сказала Белоус.

Теперь полное имя ребенка – Путин Джахонгирович Джураев.

По данным СМИ, поменять имя ребенка придумал его дедушка, который является большим поклонником президента России. Отмечается, что Джураевы родом из Таджикистана, проживают в деревне Легково Александровского района.