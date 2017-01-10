В Иркутске многодетным семьям подарили конфеты с червями

Детям из необеспеченных семей в Иркутске вручили наборы с плесневелыми конфетами с червями. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал Flashsiberia. com

«Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными», — заявил источник в региональном правительстве.

Конфеты с червями были отправлены как минимум трем семьям. Всего было подарено 17 тысяч наборов. Заказчиком подарков было министерство соцзащиты региона. Как говорится в публикации, данным инцидентом занимается областное управление Роспотребнадзор . Как отметили в ведомстве, вся ответственность за испорченные сладости лежит на компании-поставщике.

«Подарки поставлены в соответствии с теми требованиями, которые были заявлены. Контролировался набор подарка, что там должно быть, какие конфеты. Каждый подарок не вскрывался, и такой возможности у наших специалистов нет контролировать, сразу связались с поставщиками, и поставщик заменил подарки этим гражданам», — заявила замглавы ведомства Татьяна Плетан

В ноябре 2016 года в Челябинской области в одном из детских садов детей кормили супом с червями. Воспитателей младших групп, отказавшихся кормить детей испорченной едой, уволили.