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Онищенко назвали «похитителем Снегурочки»
Депутат Государственной думы Дмитрий Гудков назвал бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко «идеальным кандидатом на роль похитителя Снегурочки». Так депутат прореагировал на предложение Онищенко запретить детское шампанское, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter Гудкова.
«Геннадий Онищенко предложил запретить детское шампанское. Идеальный кандидат на роль похитителя Снегурочки», - написал депутат.
Пользователи социальной сети присоединились к обсуждению вопроса в комментариях: «А детский «боярышник» тоже запретили?», «А как обстоят дела с перспективами запрета леденцов-сосулек?».
Многие высказались в поддержку Онищенко, отметив, что не зачем детям воображать, что пьют шампанское.
Раннее в декабре, Онищенко заявил, что употребление детского шампанского вредно для детей, так как имитирует процесс употребления алкоголя. Он также отметил, что одобряет законопроект о запрете этого напитка, внесенный на рассмотрение в Литве, и призвал россиян учиться у «литовцев».
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