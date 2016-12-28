Онищенко назвали «похитителем Снегурочки»
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Рамблер/новости

Онищенко назвали «похитителем Снегурочки»

Онищенко назвали «похитителем Снегурочки»
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Депутат Государственной думы Дмитрий Гудков назвал бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко «идеальным кандидатом на роль похитителя Снегурочки». Так депутат прореагировал на предложение Онищенко запретить детское шампанское, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter Гудкова.
«Геннадий Онищенко предложил запретить детское шампанское. Идеальный кандидат на роль похитителя Снегурочки», - написал депутат.
Пользователи социальной сети присоединились к обсуждению вопроса в комментариях: «А детский «боярышник» тоже запретили?», «А как обстоят дела с перспективами запрета леденцов-сосулек?».
Многие высказались в поддержку Онищенко, отметив, что не зачем детям воображать, что пьют шампанское.
Раннее в декабре, Онищенко заявил, что употребление детского шампанского вредно для детей, так как имитирует процесс употребления алкоголя. Он также отметил, что одобряет законопроект о запрете этого напитка, внесенный на рассмотрение в Литве, и призвал россиян учиться у «литовцев».
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