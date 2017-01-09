Рошаль дал комментарий на гибель ребенка от телевизора в Москве

В своем микроблоге в социальной сети Twitter президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о гибели в Москве маленькой девочки, на которую упал телевизор, сообщают Рамблер/новости.

«Упал телевизор. Ребёнок погиб. Ежегодно несколько подобных травм. Это не единичный случай. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у Вас дома», - написал Рошаль.

Ранее сообщалось, что годовалая девочка погибла 8 января. Ребенок перевернул телевизор пока ее мама занималась уборкой в квартире. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако медики не смогли помочь девочке. Она скончалась.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.