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Рошаль дал комментарий на гибель ребенка от телевизора в Москве
Фото: © ИТАР-ТАСС/Павел Смертин
В своем микроблоге в социальной сети Twitter президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о гибели в Москве маленькой девочки, на которую упал телевизор, сообщают Рамблер/новости.
«Упал телевизор. Ребёнок погиб. Ежегодно несколько подобных травм. Это не единичный случай. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у Вас дома», - написал Рошаль.
Ранее сообщалось, что годовалая девочка погибла 8 января. Ребенок перевернул телевизор пока ее мама занималась уборкой в квартире. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако медики не смогли помочь девочке. Она скончалась.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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