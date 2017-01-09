Рошаль прокомментировал гибель годовалой девочки, которую задавил телевизор в Москве

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал гибель годовалой девочки в Москве, на которую упал телевизор. Запись он сделал в своем Twitter. Он призвал родителей к осторожности и попросил проверить, устойчиво ли стоит бытовой прибор в каждой квартире.

Упал телевизор. Ребёнок погиб.Ежегодно несколько подобных травм.Это не единичный случай.Проверьте устойчиво ли стоит телевизор у Вас дома.

— Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal) 8 января 2017 г.

Напомним, трагедия произошла в одной из московских квартир 8 января. Годовалая малышка, пока ее мама занималась уборкой в квартире, перевернула на себя телевизор. Родительница вызвала "скорую", однако медики не смогли помочь девочке. Она скончалась. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.