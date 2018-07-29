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В небе ЮАР появился летающий город
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В небе ЮАР появился летающий город 

13 Новостей.ru 6 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Каких только удивительных явлений не происходит в мире, которые способны поразить миллионы людей по всей планете. Только представьте реакцию людей Кейптауна, когда в небе они заметили огромный летающий город! На данный момент неизвестно, что это за объект, кто там проживает и откуда он вообще взялся. Благо, что очевидцы смогли заснять аномалию, на которой они разглядели даже небоскрёбы. Некоторые сторонники мистики полагают, что город может принадлежать к древней цивилизации, которая получила свои технологии от сотрудничества с инопланетными расами. Ранее подобные города могли встречаться по всей планете, считают уфологи, но со временем они покинули Землю и отправились на другие планеты.
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