В небе ЮАР появился летающий город 

Каких только удивительных явлений не происходит в мире, которые способны поразить миллионы людей по всей планете. Только представьте реакцию людей Кейптауна, когда в небе они заметили огромный летающий город! На данный момент неизвестно, что это за объект, кто там проживает и откуда он вообще взялся. Благо, что очевидцы смогли заснять аномалию, на которой они разглядели даже небоскрёбы. Некоторые сторонники мистики полагают, что город может принадлежать к древней цивилизации, которая получила свои технологии от сотрудничества с инопланетными расами. Ранее подобные города могли встречаться по всей планете, считают уфологи, но со временем они покинули Землю и отправились на другие планеты.