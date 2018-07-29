Киберспортивные выходные Овечкина. Видео

Жена нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская в Инстаграме опубликовала совместный ролик с супругом. На видео форвард запечатлен с джойстиком.

В прошлом сезоне 32-летний россиянин помог «Кэпиталз» выиграть первый в истории Кубок Стэнли, а также получил «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф.

Alex Ovechkin offseason update: Absolutely killing it (via nastyashubskaya/IG) pic.twitter.com/PFMe2aE2AI

— Sports Illustrated (@SInow) 29 июля 2018 г.