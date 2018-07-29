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Киберспортивные выходные Овечкина. Видео
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Киберспортивные выходные Овечкина. Видео 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Жена нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская в Инстаграме опубликовала совместный ролик с супругом. На видео форвард запечатлен с джойстиком.
В прошлом сезоне 32-летний россиянин помог «Кэпиталз» выиграть первый в истории Кубок Стэнли, а также получил «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф.
Alex Ovechkin offseason update: Absolutely killing it (via nastyashubskaya/IG) pic.twitter.com/PFMe2aE2AI
— Sports Illustrated (@SInow) 29 июля 2018 г.
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