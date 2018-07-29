«Процветания вашему зоопарку»: нижегородцы отмечают пятнадцатилетие «Лимпопо»

На день рождения «Лимпопо» пришли многие нижегородцы. Сотрудники зоопарка обещали праздничную программу в этот день и сами сделали подарок — детям до 14 лет вход бесплатный. «Лимпопо» выпустил небольшой видеоролик, посвящённый своим главным обитателям. Как указано на официальной странице «Лимпопо», на его территории обитает более 270 видов животных, многие из которых занесены в Красную Книгу России . На данный момент коллекция животных насчитывает более 1500 особей со всех уголков планеты.

—Поздравляем! Процветания Вашему зоопарку! — написала Анастасия Миролюбова.

— Растите большими, сильными, успешными! Чтобы неприятности обходили стороной, а жизнь всех мохнатых и пернатых, а также, обязательно, всех, кто их опекает, была полна радости и достатка! — поздравила «Лимпопо» Ирина Ахметзянова.

Многие нижегородцы уже гуляют в праздничной атмосфере и также поздравляют зоопарк фотографиями в соцсетях.

А ведь на этом видео и фото орангутанги, которые недавно прибыли в Нижний Новгород из Москвы . Два брата — Аполлон и Ларсен.

Оксана Ковалёва выложила запечатлела радостные эмоции своего мужа и ребёнка.

Александра Шевченко посетила сегодня «Лимпопо» с близкими и родными.

Более полную картину праздника засняла пользовательница Instagram под ником lena_le13. Хештэгом стоит фраза «эмоциикакуребенка». И это хорошо.

Но главной звездой сегодня стал недавно прибывший в «Лимпопо» белый медведь. Теперь он один из любимцев нижегородской публики.

Дарья Евгеньевна запечатлела хороший кадр с мишкой.

А Екатерина Иконникова засняла, как медведь плавает.

Самое позитивное и радостное видео от встречи с белым медведем в Нижнем Новгороде! На своей странице в Instagram его разместила Елена Яковлева

Ранее мы писали про родившихся в зоопарке «Мадагаскар» котят леопарда и пантеры — посмотреть на эту милоту можно в нашем фоторепортаже.