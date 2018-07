Израильские военные перехватили судно «Флотилии свободы»

Судно с пропалестинскими активистами было перехвачено в Средиземном море. Это бывшая рыболовецкая шхуна «Флотилия свободы» под норвежским флагом, на ней находились 22 человека и груз медикаментов.

О перехвате судна израильскими военными организаторы сразу написали твит.

#FreedomFlotilla boat hijacked by Israeli forces. PLEASE contact gov'ts to demand they call for #SafePassage for all on board #AlAwda (The Return) & speedy delivery of our #solidarity gifts to the #Palestinians of #Gaza: https://t.co/oKWb89g1Jl #SOSjustfuture4Palestine pls RT pic.twitter.com/sVB9HRzsyM

— Freedom Flotilla (@GazaFFlotilla) 29 июля 2018 г.

На прорыв блокады сектора Газа пойдет еще одно судно.

Однако израильтяне считают морскую блокаду необходимой для безопасности своей страны/