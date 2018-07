Болельщики «Спартака» посвятили баннер жертвам пожаров в Греции. Фото

Болельщики "Спартака" на матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0) вывесили баннер, посвященный жертвам лесных пожаров в Греции . В общей сложности в пожарах, бушевавших в этой стране в последние дни, погибли 83 человека, 60 пострадали еще 25 пропали без вести.

Spartak Moscow fans @fratria designed a banner where they expressed condolences to Greek fire victims. Supporters of Athens football clubs actively helped in extinguishing. The banner was shown during the game with Orenburg. pic.twitter.com/47Qt0Cuulk

— Aleksandr Konev (@Dark_and_ev1l) 29 июля 2018 г.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом».