НОВАЯ МУЗЫКА. «МУЗЫКАЛЬНОЕ БЮРО». 28.07.2018

Dinah Shore — Buttons And Bows Jo Stafford — No Other LoveJo Stafford — Smoking My Sad Cigarette Buddy Holly — Rave OnBuddy Holly — Peggy Sue Petula Clark — The Little ShoemakerJenny Moss — HobbiesThe Mary Onettes — Cola FallsMachinedrum & Obenewa — Heart GameHanna — The SacredTy Segall & White Fence — Body BehaviorIggy Pop — V. I. P. (Русская озвучка)