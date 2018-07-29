Сарри: «Уверен в Морате, но жду большего от него»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Интером» (1:1, 5:4 по пенальти), похвалил нападающего Альваро Морату, в услугах которого заинтересован «Милан».

«Я все еще жду большего от Мораты. В Австралии с «Перт Глори» Альваро выглядел не лучшим образом, но сегодня, особенно первые 30 минут, он действовал хорошо. Я уверен в нем и в его будущем», — цитирует Сарри Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Челси» может продать Морату в «Милан», но не дешевле чем 70 млн евро.

«Челси» в серии пенальти победил «Интер» в матче Международного кубка чемпионов