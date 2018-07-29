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За пойманного судака весом в 3,960 кг жители Сортавалы получили катер
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За пойманного судака весом в 3,960 кг жители Сортавалы получили катер 

Карельские вести 18 часов назад
Фото: Карельские вести
В субботу завершился IX международный фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры». Вчера в Сортавале завершился IX международный фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры». Второй день соревнований 76 экипажей из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Финляндии, Грузии и Белоруссии посвятили рыбалке на Ладожском озере. С раннего утра на лодках и катерах они вышли на ловлю. К зачету принимался общий улов по утвержденным размерам рыбы и в отдельной номинации — самая большая особь. В улове засчитывались судак, щука сиг, палия, окунь.
Весь день для гостей и участников фестиваля работала ярмарка ремесленных изделий и товаров для рыбной ловли, состоялись кулинарные состязания на самую вкусную уху. Гостям и участникам мероприятия были предложены блюда национальной кухни. Особый колорит празднику придало участие в нем известных актеров Виктора Бычкова — знаменитого Кузьмича из известного фильма — и Вилли Хаапасаало из Финляндии. Фото Василия Чалых
Приз от спонсоров за самый большой улов в 5 кг 480 граммов получил экипаж из Петергофа.
Кубок Главы и надувную лодку за самую крупную рыбу в 3 кг 260 граммов, выловленную семейной командой, получил экипаж «Кузи» из Гатчины. Главный приз соревнований — катер «Корвет 500» — присудили за самую крупную рыбу-судака в 3 кг 960 граммов экипажу «Марлин» из Сортавалы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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