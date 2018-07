Макфол любит Россию и русских

В рубрике ИноТвит мы ежедневно собираем для вас лучшие и интересные твиты мира: известных политиков, журналистов и блогеров о России и мире.

Для подрыва западной демократии современному Кремлю не нужна пролетарская революция, а лишь авторитарный переворот для того, чтобы разрушить ЕС НАТО и сделать основой международной торговли коррупционные отношения. — Энн Эплбаум, обозреватель «Вашингтон Пост»

The modern Kremlin wants not a proletarian revolution, but a kleptocratic coup d’état: to undermine Western democracies, break up the E. U. and NATO, and put corrupt relationships rather than the rule of law at the center of international commerce https://t.co/RL3FofP4v9

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) 28 июля 2018 г.

​Законодатели США требуют от администрации Трампа объяснений по поводу недавнего соглашения о разрешении свободного распространения инструкций по использованию 3D принтера для изготовления пластиковых пистолетов, которые легко спрятать и почти невозможно контролировать. — Информационное агентство «Франс-пресс»

US legislators are demanding the Trump administration explain a recent agreement to allow the free distribution of plans for using 3D printers to make plastic handguns that will be easy to hide and almost impossible to control https://t.co/G9qifKA8gs

— AFP news agency (@AFP) 28 июля 2018 г.

​Среди моих самых близких друзей в этой жизни есть русские. Мне нравилось жить в России. Надеюсь, когда-нибудь вернусь. Точно также, как я критикую Трампа и люблю Америку, я могу критиковать Путина и восхищаться русскими и Россией. (И вам это безусловно хорошо известно, и зачем тогда троллите меня? Вам заплатили?)

Some of my closest friends in life are Russians. I loved living in Russia. I hope to return someday. Just as I can criticize Trump and love America, I can criticize Putin and admire Russians and Russia. (And you damn well know it, so why are you trolling me? Getting paid?) https://t.co/Zi2ESGx7TV

California wildfires burn across state — in pictures https://t.co/NYknb2Zx24

— The Guardian (@guardian) 28 июля 2018 г.

​Турция обратится в арбитражный суд, если будет заблокирована продажа F-35, заявил Эрдоган ТВ-каналу Haberturk . — Информационное агентство «Рейтер»

Turkey will apply international arbitration if F-35 jet sales blocked, Erdogan says: Haberturk TV https://t.co/DRKVYI02rw

— Reuters World (@ReutersWorld) 28 июля 2018 г.

​В Лондоне женщина проснулась и увидела в кровати метрового питона. — Газета «Телеграф»

Woman wakes to find 3ft python in London bed https://t.co/vfX60dJFLT