У китайского пляжа туристов пыталась атаковать акула

Китае акула выбросилась на мелководье, чтобы напасть на людей. Инцидент попал на видео, которое уже выложили в Сеть.

Сообщается, что ЧП произошло на курорте Дадунхае. На кадрах видно акулу, которая изворачивается и всеми силами пытается атаковать отдыхающих. К счастью, все ее попытки оказались тщетными.

Как сообщает 360tv.ru, акула была длиной около двух метров.

Ранее «Свободная пресса» писала, что на побережье острова Файр (американский штат Нью-Йорк ) акулы напали на детей. Во время купания были укушены 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Школьники получили глубокие раны.