У китайского пляжа туристов пыталась атаковать акула 

В Китае акула выбросилась на мелководье, чтобы напасть на людей. Инцидент попал на видео, которое уже выложили в Сеть.
Сообщается, что ЧП произошло на курорте Дадунхае. На кадрах видно акулу, которая изворачивается и всеми силами пытается атаковать отдыхающих. К счастью, все ее попытки оказались тщетными.
Как сообщает 360tv.ru, акула была длиной около двух метров.
Ранее «Свободная пресса» писала, что на побережье острова Файр (американский штат Нью-Йорк) акулы напали на детей. Во время купания были укушены 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Школьники получили глубокие раны.
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