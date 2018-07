Руни vs «Колорадо»: Дебютный гол и окровавленное лицо. Видео

Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни забил дебютный мяч в MLS в игре против «Колорадо» (2:1). В концовке матча он получил повреждение, и его лицо залило кровью.

Wayne Rooney opens his MLS account! #DCvCOL https://t.co/XuKvh1sVea

— Major League Soccer (@MLS) 29 липня 2018 р.

Everyone has their #Welcome2MLS moment. This is Rooney's. #DCvCOL pic.twitter.com/58EnWvxTqp

— David Windmueller (@MLSfixDave) 29 июля 2018 г.

Welcome to #MLS, Wayne Rooney! He's bleeding profusely after taking a blow to the face. That kind of makes him look like an English medieval knight. #DCvCOL #DCU #WelcomeWayne pic.twitter.com/Ddwm6QIZ0h

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) 29 июля 2018 г.