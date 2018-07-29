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Ролик, где показывается перенаселенность Австралии кенгуру, появился в социальной сети
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Ролик, где показывается перенаселенность Австралии кенгуру, появился в социальной сети 

Вечерняя Москва 22 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Автор ролика считает, что кенгуру представляет опасность для сельского хозяйства.
В Сети обнародован ролик, наглядно показывающий, что в Австралии очень много кенгуру.
Так, данные животные на кадрах бегут через пастбище, расположенное в штате Новый Южный Уэльс.
Видео разместила жительница штата, заявив, что из-за кенгуру на ее угодьях в ближайшее время не смогут пастись овцы.
По сведениям Daily Mail, зарегистрировано уже более 46 миллионов особей.
Отметим, что кенгуру является символом Австралии, ради которого приезжают туристы.
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