Ролик, где показывается перенаселенность Австралии кенгуру, появился в социальной сети

Автор ролика считает, что кенгуру представляет опасность для сельского хозяйства.

В Сети обнародован ролик, наглядно показывающий, что в Австралии очень много кенгуру.

Так, данные животные на кадрах бегут через пастбище, расположенное в штате Новый Южный Уэльс.

Видео разместила жительница штата, заявив, что из-за кенгуру на ее угодьях в ближайшее время не смогут пастись овцы.

По сведениям Daily Mail, зарегистрировано уже более 46 миллионов особей.

Отметим, что кенгуру является символом Австралии, ради которого приезжают туристы.