Пиратские легенды и морские львы: 6 интересных мест для дайвинга 

Дайвинг — тот вид отдыха в зависимость от которого попадаешь после первого погружения. Тайны подводного мира, погружение с опасными хищниками, красота морских растений и разнообразие рыб толкают ныряльщиков на новые приключения и поиски новых необычных мест. Пиратские легенды и морские львы: 6 интересных мест для дайвингаУщелье Сильфра
Несмотря на то, что Исландия не может похвастаться развитой
индустрией дайвинга, здесь есть место, которое привлекает адептов подводного экстрима
со всего мира. Ущелье Сильфра — граница между Северо-Американской и Евразийской
плитами, где прозрачность воды достигает более 100 метров. С одной стороны вы можете прикоснуться к Европе, с другой к США, вокруг на поверхности Исландские
гейзеры и вулканы, а при погружении из-за прозрачности воды создается впечатление,
что вы парите в воздухе.
Большая голубая дыра
Большая голубая дыра в Белизе входит в Большую десятку
лучших мест для дайвинга по мнению исследователя океана Жак-Ива Кусто. Это огромная вертикальная пещера, находящаяся в центре атолла Лайтхаус-Риф,
уходящая в глубь на 120 метров. Тысячи дайверов каждый год совершают
паломничество к Большой голубой дыре, чтобы погрузиться в её воды и поплавать с представителями местной фауны: акулами, огромными груперами и скатами.
Мария-ла-Горда
Кубинская Мария-ла-Горда — это один из крупнейших пляжей и дайвинг
центров на Острове Свободы. Многочисленных дайверов привлекают мифы и древние
легенды о пиратах, окутавших эти воды. Здесь можно встретить затонувшие пушки и якоря, а также послушать легенды о потерянных пиратских сокровищах. Любителям
морской фауны будут интересны колонии черного коралла, барракуды, морские адвокаты
и караси.
Итальянская ривьера
Идея установить в водах Итальянской ривьеры статую «Христос
из бездны» принадлежит дайверу Дуилио Марканте, который хотел тем самым увековечить
память первого итальянца-аквалангиста Дарио Гонзатти, погибшего в этих местах в 1947. Статуя является обязательным местом в списке погружений для всех адептов
дайвинга, которые стремятся прикоснуться к вечности и отдать дань уважения
первопроходцу в их любимом деле.
Остров Лос Ислотес
Пока кто-то хочет нырнуть поглубже в воду для близкого
знакомства с акулами, другие избегают челюстей и выбирают более безопасный
вариант дружбы с морскими львами на острове Лос Ислотес в Мексике. Проживающая
на острове колония морских львов явно привыкла ко вниманию со стороны дайверов,
поэтому они всегда рады составить им компанию во время погружений.
Полуостров Юкатан прославился среди путешественников и дайверов благодаря своим сенотам — карстовым пещерам и озерам. Здесь их насчитывают более 6000, и большая часть сенотов остается неизученной. Остальные
стали популярнейшим местом для дайвинга, где можно поплавать с акулами, спустится
в музей подводных скульптур и увидеть самые большие в мире сталактиты.
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