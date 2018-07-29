Пиратские легенды и морские львы: 6 интересных мест для дайвинга

Дайвинг — тот вид отдыха в зависимость от которого попадаешь после первого погружения. Тайны подводного мира, погружение с опасными хищниками, красота морских растений и разнообразие рыб толкают ныряльщиков на новые приключения и поиски новых необычных мест. Пиратские легенды и морские львы: 6 интересных мест для дайвингаУщелье Сильфра

Несмотря на то, что Исландия не может похвастаться развитой

индустрией дайвинга, здесь есть место, которое привлекает адептов подводного экстрима

со всего мира. Ущелье Сильфра — граница между Северо-Американской и Евразийской

плитами, где прозрачность воды достигает более 100 метров. С одной стороны вы можете прикоснуться к Европе, с другой к США , вокруг на поверхности Исландские

гейзеры и вулканы, а при погружении из-за прозрачности воды создается впечатление,

что вы парите в воздухе.

Большая голубая дыра

Большая голубая дыра в Белизе входит в Большую десятку

лучших мест для дайвинга по мнению исследователя океана Жак-Ива Кусто. Это огромная вертикальная пещера, находящаяся в центре атолла Лайтхаус-Риф,

уходящая в глубь на 120 метров. Тысячи дайверов каждый год совершают

паломничество к Большой голубой дыре, чтобы погрузиться в её воды и поплавать с представителями местной фауны: акулами, огромными груперами и скатами.

Мария-ла-Горда

Кубинская Мария-ла-Горда — это один из крупнейших пляжей и дайвинг

центров на Острове Свободы. Многочисленных дайверов привлекают мифы и древние

легенды о пиратах, окутавших эти воды. Здесь можно встретить затонувшие пушки и якоря, а также послушать легенды о потерянных пиратских сокровищах. Любителям

морской фауны будут интересны колонии черного коралла, барракуды, морские адвокаты

и караси.

Итальянская ривьера

Идея установить в водах Итальянской ривьеры статую «Христос

из бездны» принадлежит дайверу Дуилио Марканте, который хотел тем самым увековечить

память первого итальянца-аквалангиста Дарио Гонзатти, погибшего в этих местах в 1947. Статуя является обязательным местом в списке погружений для всех адептов

дайвинга, которые стремятся прикоснуться к вечности и отдать дань уважения

первопроходцу в их любимом деле.

Остров Лос Ислотес

Пока кто-то хочет нырнуть поглубже в воду для близкого

знакомства с акулами, другие избегают челюстей и выбирают более безопасный

вариант дружбы с морскими львами на острове Лос Ислотес в Мексике . Проживающая

на острове колония морских львов явно привыкла ко вниманию со стороны дайверов,

поэтому они всегда рады составить им компанию во время погружений.

Полуостров Юкатан прославился среди путешественников и дайверов благодаря своим сенотам — карстовым пещерам и озерам. Здесь их насчитывают более 6000, и большая часть сенотов остается неизученной. Остальные

стали популярнейшим местом для дайвинга, где можно поплавать с акулами, спустится

в музей подводных скульптур и увидеть самые большие в мире сталактиты.

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